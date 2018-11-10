ناسا تكشف سر تشكل الجبل الجليدي المستطيل الذي أثار إعجاب العالم

في تشرين الأول/ أكتوبر رصدت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا جبلاً جليدياً نادراً من نوعه مستطيل الشكل قبالة سواحل القارة القطبية الجنوبية، وأثار هذا الجبل الكثير من الإعجاب وبطريقة مماثلة الكثير من الفرضيات.
ففي الوقت الذي افترضت ناسا حينها أنه تشعب حديثاً من الجرف الجليدي المعروف باسم لارسن سي، ذهب البعض لإطلاق النكات والمزاح بشأنه وبأن له علاقة بوجود مخلوقات فضائية في القطب الجنوبي.
لتكشف ناسا عن السبب الحقيقي لوجوده بين الجليد البحري بهذا الشكل وبهذه الحواف والزوايا المستقيمة.
تمكن الباحثون من الكشف عن نقطة بداية تشكل جبل الجليد هذا بمساعدة صور من القمر الصناعي لاندسات 8 التابع لوكالة ناسا و Sentinel-1 التابع لوكالة الفضاء الأوروبية.
الجبل الجليدي في الأصل تشعب من الجرف الجليدي في تشرين الثاني/ نوفمبر 2017، وطفا شمالاً في قناة مائية بين الجرف الجليدي جبال جليدية.
وعندما لم يستطع الجبل المستطيل العبور في القناة سليماً تحطم إلى أجزاء أصغر، ليبدو وكأنه شبه منحرف أكثر منه مستطيل في صور رصدت في الرابع عشر من تشرين الأول/ أكتوبر، قبل أيام من رصده من قبل عملية الجسر الجليدي التي أطلقتها ناسا، بعد تحركه إلى منطقة البحر المفتوح وبدء ذوبانه في البيئة الأكثر دفئاً.
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