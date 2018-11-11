تبحث السعودية مقترحاً لخفض إنتاج أوبك وحلفائها من النفط بما يصل إلى مليون برميل يومياً وذلك حسبما أبلغ مصدران قريبان من المناقشات رويترز يوم الأحد.
مصادر: السعودية تبحث خفض إنتاج أوبك إلى مليون برميل يومياً
مصادر: السعودية تبحث خفض إنتاج أوبك إلى مليون برميل يومياً
وأضاف المصدران أن المحادثات لم تنته بعد لأن جانباً كبيراً يتوقف على حجم التراجع في الصادرات الإيرانية.
وقال أحد المصدرين "ثمة نقاش عام يدور في هذا الصدد. لكن السؤال هو حجم الخفض الذي تحتاجه السوق."
وكان مصدر مطلع قد قال لرويترز يوم السبت إن اللجنة الفنية المشتركة لأوبك والمنتجين غير الأعضاء، ترى أن الالتزام المبدئي بتخفيضات إنتاج النفط في شهر أكتوبر تشرين الأول بلغت نسبته 104 بالمئة.
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