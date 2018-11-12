ماذا قالت إسرائيل عن هجوم خان يونس ومن هو الضابط الإسرائيلي الذي قُتل؟

هجوم خان يونس أمس الأحد جاء ليجهض أي أمل بتهدئة في قطاع غزة بعد توغل وحدة إسرائيلية سرية لتستهدف عناصر من كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس ما أسفر عن مقتل القيادي في الكتائب نور بركة (38 عاما) وستة فلسطينيين آخرين.

وفيما كانت مصادر فلسطينية قد قالت إن هدف تلك القوة كان أسر أو قتل بركة، أعلن متحدث باسم الجيش الاسرائيلي على حسابه الرسمي على موقع تويتر أن القصد من وراء الهجوم جنوب قطاع غزة هو تعزيز الأمن الإسرائيلي قائلا: "لم يكن الغرض من العملية الخاصة يوم أمس هو قتل أو خطف إرهابيين، ولكن من أجل تعزيز الأمن الإسرائيلي" على حد تعبيره.