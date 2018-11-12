في هذه الحلقة من برنامج "مغامرات" أو"أدفينتشرز" نسترق النظر ونطالع مناظر طبيعية خلابة في إحدى جزر أوكيناوا اليابانية.
مساحات خضراء على مد النظر، جزيرة تبلغ مساحتها ثلاثمئة كيلومتر مربع تقريبًا مع أقل من ألفي نسمة..
"ديزني لاند طبيعية" .. جزيرة إيريوموت في أوكيناوا اليابانية
في هذه الحلقة من برنامج "مغامرات" أو"أدفينتشرز" نسترق النظر ونطالع مناظر طبيعية خلابة في إحدى جزر أوكيناوا اليابانية.
مساحات خضراء على مد النظر، جزيرة تبلغ مساحتها ثلاثمئة كيلومتر مربع تقريبًا مع أقل من ألفي نسمة..
نحن على جزيرة إيريوموت، في أوكيناوا، هنا تسعون بالمئة من الأراضي تغطيها الغابات البكر، دغل كثيف من أشجار القرم المورقة ينتظر اكتشافه من خلال رحلات التجديف.
تعتبر الرحلات النهرية عبر غابات القرم واحدة من أكثر التجارب الباعثة على الاسترخاء على الإطلاق.
وفي هذه الجزيرة تتدفق العديد من الأنهار لتختلط مياهها العذبة بمياه البحر، هذه المياه المالحة هي بيئة مثالية لنمو أشجار القرم.
يوضح دليلنا السياحي، السيد تاكافوسا موريموتو، أن هذه الغابة البكر في جزيرة إريوموت هي كـ"مدينة ديزني لاند طبيعية" : "إنه مكان فيه غنى بالتنوع البيولوجي. يمكنك الاستمتاع بالكثير من الأنشطة، الشعب المرجانية في البحر جميلة جداً، تستطيع التجديف في النهر، المسير في الجبال، هناك الكثير لفعله في الطبيعة".
بعد مغادرة الزورق، يصبح المسير أفضل حل لاستكشاف المناطق الداخلية من الغابة، وهي تجربة تحمل الكثير من المفاجآت..
تعرف جزر أوكيناوا على مستوى العالم بتنوعها البيولوجي، وتشكل هذه الجزيرة مع إيشيجاكي متنزهاً طبيعياً، وتشتهر بكونها موطن قطة إيريوموت البرية وهي سلالة أصيلة ومحمية.