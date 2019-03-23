حالة هلع تعم رواد مدينة ديزني لاند في باريس وحديث عن إنذار خاطئ

عمت حالة من الفوضى والهلع زوار مدينة ديزني لاند في باريس مساء السبت 23 آذار/ مارس وسط تضارب في الأنباء عن الأسباب الحقيقة لما حصل.

ونشرت مقاطع فيديو تظهر تراكض الناس وانتشرت إشاعات متعددة السيناريوهات على موقع تويتر، كما نشرت مقاطع فيديو لسيارات إسعاف وإطفاء وشرطة تهرع إلى المكان.

وطالب رواد الموقع بالتوقف عن نشر الشائعات والمعلومات المغلوطة التي رجحت في البداية حصول هجوم أدى إلى إخلاء المدينة وإبقاء روادها داخل المباني والمطاعم والمحلات.

وناشد الكثير من رواد تويتر وسائل الإعلام والسلطات بنقل ما يحصل وتزويد الجمهور بمعلومات ذات مصداقية.

ليتبين لاحقاً أن عطلاً أصاب درجاً كهربائياً وأصدر صوتاً قوياً ظنه الناس إطلاق رصاص أو انفجار خلق حالة الرعب والهلع، ولكن المدينة عادت لفتح أبوابها، ولم تسجل أي إصابات.