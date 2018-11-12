باحثون ومتطوعون يسابقون الزمن لاختبار لقاح للوقاية من الإيبولا

يشارك أكثر من 1000 متطوع في سيراليون في تجارب سريرية من أجل تطوير عقار للحماية من الإصابة بفيروس الإيبولا الذي فتك بأكثر من 11 ألف شخص في دول غرب إفريقيا إبان الموجة الأولى من تفشي الوباء بين أعوام 2013 و2016.
وتم تطوير العقار المختبر بواسطة باحثين في مركز يانسن للقاح في هولندا. وتقول كيرستين لون، وهي رئيسة فريق الباحثين بالمركز، إن نتائج التجارب الأولية مبشرة.
وتضيف ليورونيوز: "اللقاح يحفز استجابات مناعية قوية ودائمة ونحن سعداء جداً لرؤية ذلك. نسعى للتقدم بطلب لترخيصه، هذا هو هدفنا المباشر".
ويقوم فريق من الأطباء المحليين في سيراليون بمتابعة آثار العقار الجديد على المتطوعين بالرغم من تواضع الإمكانيات التي دفعت بعض المختبرات للاعتماد على مولدات كهربائية لعدم ربط مناطقهم بشبكة الكهرباء الوطنية.
ويقول الطبيب مايكل كامارا بجامعة سيراليون: "إنها لتجربة بشعة أن ترى زملاءك الأطباء يعالجون كضحايا إيبولا وتصبح أنت المسؤول عن غسلهم ودفنهم بعد وفاتهم خلال عدة أيام".
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