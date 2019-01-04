اشتباه بإصابة مريض بفيروس إيبولا في السويد

قالت السلطات السويدية يوم الجمعة إن شخصاً يعالج في مستشفى أوبسالا الجامعي في السويد، بعد الاشتباه بإصابته فيروس إيبولا. ودخل المريض في البداية مستشفى إينكوبينغ قبل نقله إلى أوبسالا.

وذكرت السلطات أن قسم الطوارئ في إينكوبينغ قد تمّ إغلاقه، ويجري فحص أفراد طاقم المستشفى الذين تعاملوا مع المريض.

ولم تؤكد السلطات السويدية على أن المريض مصاب بإيبولا حتى الساعة، واعدة بالمزيد من المعلومات مساء اليوم، ولكنها قالت إنه وضع في الحجر الصحي.