بعد إعلان ألمانيا وقف بيع الأسلحة للسعودية.. البرلمان الأوروبي بصدد التصويت على مراقبة تصديرها

يصوت أعضاء البرلمان الأوروبي، غدا الأربعاء، على تشديد عمليات التحقق في تصدير الأسلحة، ومعاقبة أعضاء الاتحاد الذين لا يلتزمون بقواعد التكتل.

ويناقش البرلمان في جلسته المنعقدة، اليوم الثلاثاء، دعوة المشرّعين الأوروبيين إلى معاقبة الأعضاء الذين لا يلتزمون بقواعد التحقق من تصدير الأسلحة، بحسب الاتفاقية الموقعة عام 2008، على أن يتم التصويت غدا الأربعاء.

جهود الرقابة

ومما جاء في نبذة عن الجلسة التي نشرها البرلمان على موقعه الرسمي: "في بعض الحالات، فإن الأسلحة المصدرة إلى بلدان مثل السعودية، تستخدم لتذكي صراعات تنتهك المواقف المشتركة لأعضاء التكتل، وبالتالي، تقوض جهود الرقابة على الأسلحة الأوروبية".