"مروعة" وصادمة".. هكذا وصف أردوغان تسجيلات مقتل خاشقجي

نقلت وسائل إعلام تركية يوم الثلاثاء عن الرئيس رجب طيب أردوغان قوله إن التسجيلات التي أطلعت بلاده حلفاء غربيين عليها فيما يتعلق بمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي "مروعة" وأصابت ضابطا في المخابرات السعودية بالصدمة عند الاستماع إليها.

وقُتل خاشقجي الذي كان ينتقد ولي العهد السعودي والحاكم الفعلي للبلاد الأمير محمد بن سلمان داخل قنصلية المملكة في اسطنبول الشهر الماضي في عملية يقول أردوغان إنها تمت بأوامر من "أعلى مستويات" الحكومة السعودية.

وأبلغ أردوغان الصحفيين على متن طائرته في طريق العودة من زيارة لفرنسا مطلع الأسبوع بأنه بحث مقتل خاشقجي مع زعماء الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا خلال عشاء في باريس.