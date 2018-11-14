شاهد: سبعيني تايواني يلعب "بوكيمون غو" بـ 15 هاتفا على دراجته

بالرغم من سنواته السبعين، إلا أنه يهوى المرح، رجل تايواني، لم تثنه سنوات عمره عن اللعب بـ "بوكيمون غوو"، والطريف بالموضوع أنه يمارس هذه اللعبة من خلال 15 هاتفا محمولا في نفس الوقت وأثناء ركوبه الدراجة.

تشين سان يوان تعرف على اللعبة من خلال حفيده، عام 2016، وبدأ بممارستها دون توقف، وهو ما جعله مشهورا.