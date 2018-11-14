شاهد: سبعيني تايواني يلعب "بوكيمون غو" بـ 15 هاتفا على دراجته

بالرغم من سنواته السبعين، إلا أنه يهوى المرح، رجل تايواني، لم تثنه سنوات عمره عن اللعب بـ "بوكيمون غوو"، والطريف بالموضوع أنه يمارس هذه اللعبة من خلال 15 هاتفا محمولا في نفس الوقت وأثناء ركوبه الدراجة.
تشين سان يوان تعرف على اللعبة من خلال حفيده، عام 2016، وبدأ بممارستها دون توقف، وهو ما جعله مشهورا.
يوان ألمح إلى أنه بدأ اللعب بواسطة هاتف واحد، ومن ثم تطور الأمر إلى 3 هواتف، وثم زادوا وصاروا ستة فتسعة ثم اثني عشر هاتفا، ومن ثم 15.
هوس يوان وحرفيته، سمحا له بممارسة اللعبة طوال اليوم دون توقف، خاصة وأنه زود هواتفه ببطاريات صُممت خصيصا للعب لأوقات طويلة، وأشار إلى أنه ينفق حوالي 300 دولارا أمريكيا شهريا لشراء العملات الافتراضية في اللعبة.
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هذا الرجل وكغيره من المتقاعدين في تايوان، لديهم وقت فراغ طويل، لذا فهو يمضي أيامه راكبا دراجته، يبحث عن البوكيمون، مع أنه يؤكد أن دافعه الرئيسي حاليا هو العثور على أصدقاء "بوكيمون غو" واقعيين.
هذه اللعبة كانت قد طورت بشكل مشترك ما بين شركتي نينتندو ونيانتك، في يوليو 2016، وهي تعتمد على الواقع الافتراضي وتعتبر من أكثر الألعاب نجاحا حتى الآن.