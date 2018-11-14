بوريس جونسون: اتفاق "بريكست" سيحوّل بريطانيا إلى "مستعمرة" للاتحاد الأوروبي

قال وزير الخارجية البريطاني السابق بوريس جونسون، الثلاثاء، إن اتفاق "بريكست" الذي يجري العمل عليه بين رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، والاتحاد الاوروبي، يهدد بوضع المملكة المتحدة في مكانة "مستعمرة" للتكتل.
وكتب جونسون على تويتر: "لا أحد ينخدع بهذه المسرحية، سيتم التوصل إلى اتفاق وستكون بمثابة استسلام من قبل الممكة المتحدة".
وأضاف الوزير السابق: "سنكون محكومين بالبقاء في الاتحاد الجمركي وتحت رقابة بروكسل التنظيمية".
واختتم بالقول: "لم يصوت الناس للحصول على مكانة وضع مستعمرة. المستقبل قد يكون مشرقا إن غيرنا المسار الآن فقط".
مستقبل عدة أجيال مقبلة
وتوصلت بريطانيا إلى مسودة اتفاق للانسحاب من الاتحاد الأوروبي، بعد محادثات استمرت لما يزيد عن عام، وأقحمت ماي في معركة محفوفة بالمخاطر بشأن الخروج الذي ربما يعيد تشكيل مستقبل عدة أجيال مقبلة في بريطانيا.
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وبينما تعد بروكسل لأول انسحاب لدولة ذات سيادة من الاتحاد، فإنه يتعين على ماي، التي تواجه معارضة داخل حكومتها وحزب المحافظين الذي تتزعمه، السعي الآن للحصول على موافقة مجلس وزرائها على الاتفاق، فضلا عن أن تنجح في انتزاع موافقة البرلمان وهو الاختبار الأصعب لها.