شاهد: وزير الخارجية البريطاني السابق بوريس جونسون في لقاء ودي مع "سابا"

أظهر مقطع فيديو وزير الخارجية السابق ونائب البرلمان البريطاني بوريس جونسون وهو جالس قرب فهد بحديقة هوليت للحيوانات في كينت جنوب إنجلترا.

وفي الصورة يقترب الفهد الذي يدعى "سابا"، الذي سيتمّ اطلاقه قريبا في البرية، من بوريس جونسون ويحاول قضم القبعة التي يرتديها، ما يجعل وزير الخارجية السابق يرتبك بعض الشيء، لكنه أكد في تغريدة على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي أنه كان "هادئا تماما".

وأشاد بوريس جونسون بـ "العمل المذهل"، الذي تقوم به مؤسسة "أسبينول" الخيرية التي تسهر على الاهتمام ورعاية الحيوانات، والتي تشرف في نفس الوقت على إدارة حديقة هوليت" للحيوانات.

للمزيد:

ماي تنتقد تصريحات بوريس جونسون المستهزئة بالنقاب

صحيفة بريطانية: بوريس جونسون سيخضع للتحقيق بسبب تصريحاته عن البرقع