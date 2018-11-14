بروكسل: الموافقة على مسودة الانسحاب خطوة حاسمة لتحقيق "بريكست"

قال ميشال بارنييه، كبير المفاوضين الأوروبيين في مسألة الانسحاب البريطاني من الاتحاد الأوروبي، إن موافقة الحكومة البريطانية على مسودة الانسحاب التي تقدّمت بها تيريزا ماي تشكل تقدماً حاسماً في مفاوضات بريكست.

وقال بارنييه متحدثاً غلى الصحافيين بعد إعلان ماي موافقة حكومتها على المسودة التي توصّل لها الطرفان "هذا التوافق حاسم وخطوة كبيرة لاختتام هذه المفاوضات".