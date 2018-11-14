لقي حارس أمن أسود البشرة مصرعه إثر إطلاق شرطي النار عليه بعدما رآه يمسك مشتبهاً به خارج إحدى حانات مدينة شيكاغو الأمريكية.
حارس أمن أسود يمسك مشتبها به فيأتي شرطي ويقتل الحارس.. حدث في أمريكا
حارس أمن أسود يمسك مشتبها به فيأتي شرطي ويقتل الحارس.. حدث في أمريكا
وقال شاهد عيان إن الموجودين بموقع الحادث أخبروا الشرطي بأن الشخص المستهدف ما هو إلا حارس أمن. وأضاف: "الجميع كان يصيح قائلاً إنه حارس أمن، ومع ذلك استمر (الشرطي)، لقد رأى رجلاً أسود البشرة يحمل مسدساً فقام بقتله".
ووفقاً لتقارير إعلامية أمريكية، فقد وجه الحارس جمال روبيرسون (26 عاماً) مسدسه المُرخّص باتجاه المشتبه به بعدما جرّده من سلاحه وطرحه أرضاً إثر نشوب شجار مسلح بالحانة فجر يوم الأحد.
وفور وصول الشرطة للمكان قام الشرطي آدم هاريس بإطلاق النار صوب روبيرسون فأرداه قتيلاً.
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وتظاهر عدة أشخاص مطالبين بالتحقيق في مقتل روبيرسون، وتساءل أحدهم كيف يصوب الشرطي النار باتجاه شخص يرتدي سترة رجل أمن.
وقامت عائلة روبيرسون برفع دعوى قضائية مطالبين الشرطة بتعويض يبلغ مليون دولار. وقال محامي العائلة إن الشرطة استخدمت "القوة المفرطة وغير المبررة" بحق روبيرسون.
وأعلن مسؤول بشرطة شيكاغو إيقاف الشرطي المتهم عن العمل بشكل مؤقت مضيفاً بأن هذا هو التقليد المتبع بعد حالات إطلاق النار بواسطة الضباط.
وتأتي الحادثة كواحدة من عدة حوادث قُتل فيهم أمريكيون من أصحاب البشرة السوداء على يد الشرطة لمجرد الاشتباه بكونهم مجرمين أو مسلحين.
وتقول العديد من المنظمات الحقوقية الأمريكية إن استهداف رجال الشرطة البيض للمتهمين أو الأشخاص السود يتم بشكل عنصري ومقصود.