أمريكي أبيض يطلق النار على فتى أسود لأنه سأل عن الطريق.
شاهد: أمريكي يطلق النار على مراهق بسبب لون بشرته
شاهد: أمريكي يطلق النار على مراهق بسبب لون بشرته
تعرض يوم الجمعة، طفل من ذوي البشرة السوداء يبلغ من العمر 14 عاما لإطلاق نار من قبل صاحب أحد المنازل في ضاحية ديترويت، بعد أن طرق الفتى الباب ليسأل صاحب البيت عن الوجهة التي ينبغي عليها أن يأخذها، بعد أن أضاع طريقه.
وبحسب الفيديو، فإن جيفري زيغلر، وهو رجل إطفاء متقاعد، خرج من منزله دون ان يكلف نفسه عناء السؤال عن سبب طرق الباب، فوجه بندقيته إلى الطفل، وأطلق عيارا ناريا، لم يصبه، وقد وجهت له تهمة الاعتداء بنية القتل.
وكانت زوجة زيغلر قد اتصلت بالشرطة يوم الحادث، لتبلغهم عن قيام زوجها بمطاردة رجل من ذوي البشرة السوداء، حاول اقتحام المنزل.
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وفي التحقيقات أكد زيغلر للشرطة بأنه سمع زوجته تصرخ، لوجود شخص ما يحاول دخول المنزل، فبادر لملاحقته مخافة قيامه بعملية سطو.
أما المراهق، فقد أكد أنه استيقظ في متأخرا يوم الخميس، ففاتته حافلة المدرسة، وضاع في المنطقة أثناء مسيره للوصول إلى مدرسة روتشستر الثانوية، ما دفعه لطرق الباب للاستجارة بأحدهم لإرشاده على الطريق، إلا أن صاحب المنزل اندفع نحوه وصوب بندقيته وأطلق عيارا ناريا أخطأه.