النسخة 59 لمهرجان تيسالونيكي السينمائي تهدف للالتقاء والحوار بين الفنانين

أكثر من مئتين وثلاثين فيلماً عرضت في مهرجان تيسالونيكي للأفلام في نسخته التاسعة والخمسين. في هذا المهرجان الدولي افتتح مطلع تشرين الثاني/نوفمبر واستمر لغاية الحادي عشر منه.

عن فيلمه "راي وليز"، حاز المصور والمخرج البريطاني ريتشارد بيلنغهام على جائزة ألكسندر الذهبية وهي أرفع جائزة تمنح في هذا المهرجان. هذا الفيلم يصور حياة عائلة تعيش في ضاحية برمنغهام إبان تلك الحقبة من التقشف التي عاشتها بريطانيا في ثمانينيات القرن الماضي.

الأفلام التي عرضت خلال هذا المهرجان وجدها الكثيرون مشوقة وذات مستوى عال كما قال الملحن ألفونسو دو فيلالونغا وهو أحد أعضاء لجنة التحكيم "وجدت أن الكثير من الأفلام مشوقة لأسباب مختلفة. لكني أود القول إن مستواها بشكل عام عال جداً".

هذا المهرجان حضره ثمانون ألف زائر تقريباً. واختار له منظموه موضوعاً غير معروف لكنه ألهم فنانين كثر عبر العصور.