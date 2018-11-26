خالد الحجر يقدم الجريمة النفسية في فيلم "جريمة الإيموبيليا"

بعد غياب عامين يعود المخرج المصري خالد الحجر إلى مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بأحدث أفلامه (جريمة الإيموبيليا) الذي يقدم فيه عملا ينتمي إلى نوعية أفلام الجريمة المدفوعة بالمرض النفسي.

تدور أحداث الفيلم داخل إحدى أشهر العمارات بوسط البلد في القاهرة وهي الإيموبيليا التي سكنها على مدى العقود الماضية بعض من كبار الفنانين والكتاب.

بطل العمل هو الروائي كمال حلمي الذي يعيش وحيدا في شقته بعد أن ماتت زوجته وهجره أولاده للعيش مع أهل أمهم في كندا، وفي إحدى الليالي يقرر كمال أن يؤنس وحدته بدعوة فتاة تعرف عليها عن طريق الإنترنت إلى شقته لكن بعد وصولها تقع حادثة يكتشف بعدها أنه كان ضحية محاولة ابتزاز وتتوالى جرائم القتل داخل العمارة.

الفيلم بطولة هاني عادل وناهد السباعي وطارق عبد العزيز وأحمد عبد الله محمود ودعاء طعيمة ويوسف إسماعيل وياسمين الهواري وعزة الحسيني وماهر سليم.

الفيديو الإشهاري لفيلم "جريمة الإيموبيليا"

وقال المخرج خالد الحجر في مناقشة عقب عرض الفيلم يوم الأحد بالمسرح الكبير لدار الأوبرا "اشتققت اسم الفيلم من عمارة الإيموبيليا المعروفة التي أعيش فيها بالفعل، وقصة الفيلم تدور عن كاتب مشهور وجريمة قتل، لذلك اخترت أن أقرن بين الاثنين، خاصة أن الإيموبيليا عاش بها كثير من الفنانين والكتاب المشهورين والمكان مليء بذكرياتهم وحكاياتهم".

وكان آخر أعمال الحجر التي شاركت بمهرجان القاهرة السينمائي فيلم (حرام الجسد) الذي عرض بدورة 2016 ضمن قسم "السينما المصرية الجديدة".

وقال بطل الفيلم هاني عادل إنه من أجل إتقان دوره اطلع على حالات كثيرة مصابة بالمرض النفسي وشاهد تسجيلات مختلفة على يوتيوب وذهب إلى طبيبة نفسية للتعرف أكثر على أنواع وأعراض المرضي النفسي.

وأضاف أن المرض النفسي إذا لم يتم علاجه يتفاقم وتتدهور الحالة، حتى أن المريض قد يرتكب في النهاية جريمة في حق نفسه أو الغير.

جاء عرض الفيلم ضمن (القسم الرسمي خارج المسابقة) بالمهرجان والذي يضم 13 فيلما من الولايات المتحدة والفلبين وروسيا والدنمرك ومصر وصربيا والمكسيك وقازاخستان وألمانيا وبريطانيا واليابان.

وتستمر عروض وأنشطة الدورة الأربعين لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي حتى 29 نوفمبر- تشرين الثاني.

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