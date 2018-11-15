قالت دار مزادات سوذبيز البريطانية إن مجموعة من مئة قطعة مجوهرات ترجع لعائلة بوربون-بارما منها عشر قطع لملكة فرنسا السابقة ماري أنطوانيت جلبت 53.2 مليون دولار في مزاد أقيم في العاصمة السويسرية جنيف.
مجوهرات لماري أنطوانيت وقطع ملكية أخرى تباع بقيمة 53 مليون دولار
مجوهرات لماري أنطوانيت وقطع ملكية أخرى تباع بقيمة 53 مليون دولار
ويأتي السعر ليسجل رقما قياسيا عالميا لمجموعة مجوهرات ملكية بعد أن أشارت التقديرات الأولية إلى بيع المجوهرات بقيمة لا تزيد عن 2 مليون دولار.
وأبلغ ديفيد بينيه رئيس قسم المجوهرات في سوذبيز للصحفيين "لا نظير لمجوهرات ماري أنطوانيت بالتأكيد. هذا رقم قياسي لمجموعة ملكية".
إقرأ أيضاً:
فيديو: الألماسة الوردية "بينك ليغاسي" تباع بمبلغ 50 مليون دولار في مزاد كريستيز
سترة شهيرة لمايكل جاكسون تباع بنحو 300 ألف دولار
أطروحة وكرسي متحرك لستيفن هوكينغ يباعان في مزاد مقابل مليون دولار
وقالت ديانييلا ماسكيتي، رئيسة قسم المجوهرات في أوروبا بدار سوذبيز إن عامل عائلة بوربون-بارما وماري أنطوانيت وشهرتهما كان عاملاً حاسماً في زيادة أسعار بيع المجوهرات عن المتوقع.
وأضافت: "بعض القطع بيعت بأسعار وصلت إلى %20 أو 20% ضعف تقديرات ما قبل البيع".
وتخطى الرقم إجمالي المزاد التاريخي لمجوهرات دوقة وندسور الذي أقيم في المدينة السويسرية عام 1987.