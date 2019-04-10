شاهد: مزاد كريستيز يعرض تاجاً من صنع فابرجيه مصمم مجوهرات قياصرة روسيا

تعرض صالة مزادات كريستيز تاجاً من صنع فابرجيه، مصمم مجوهرات أسر قياصرة روسيا، مصنوعاً من حجر الزبرجد والماس وتتراوح تقديرات ثمنه قبل البيع بما بين 230 ألفاً و340 ألف دولار.

وصنع التاج في عام 1904 كهدية زواج من الدوق فردريك فرانسيس الرابع دوق مكلينبرج-شفيرن بألمانيا لعروسه الأميرة ألكسندرا من هانوفر وكمبرلاند.

وكانت والدة الدوق من النبلاء الروس ومن جامعي مجوهرات فابرجيه وشجعت ابنها البالغ من العمر 22 عاماً على طلب هدية عروسه من ورشة فابرجيه في سان بطرسبرغ.

ووصلت الهدية بعد موعد الزفاف بشهر بسبب تردد الدوق في اختيار الأحجار الكريمة وضياع مخطوطات التصميم الأولية التي أعدها فابرجيه وفقاً لما ورد في خطابات بين البلاطين الملكيين الألماني والروسي.

وقال ماكس فاوست خبير المجوهرات لدى كريستيز "إنه تاج رائع يضم تسعة فصوص من الزبرجد".

وأضاف "هناك عدد قليل جداً من التيجان التي صممها فابرجيه في العالم وعندما تظهر في قاعة مزادات تلفت الانتباه بدرجة كبيرة".

وصُمّم التاج على شكل زهور صغيرة مترابطة، للدلالة على الحب الحقيقي، تشقها سهام كيوبيد. وسيباع في جنيف يوم 15 مايو أيار مع مجموعة أخرى من المجوهرات.

للمزيد على يورونيوز:

أغلى حمامة في العالم والمبلغ مليون وربع مليون يورو.. يا بلاش !

تنزانيا تحكم على "ملكة العاج" الصينية بالسجن 15 عاماً

محاكمة سويدي سرق مجوهرات ملكية تعود للقرن 17