النيابة السعودية: الإعدام للمتهمين وخاشقجي قضى بحقنة قاتلة وجثته أُخرجت من القنصلية بعد تجزئتها

أعلنت النيابة العامة السعودية عن اتهام 11 في قضية مقتل خاشقجي. وقالت إنها طلبت الإعدام لمن أمر وشارك في تنفيذ الجريمة. وعن ملابسات ما حدث في قنصلية السعودية باسطنبول في الثاني من أكتوبر تشرين الثاني الماضي. وقال نائب النائب العام السعودي شلعان الشلعان إن خاشقجي قُتل بعد شجار وتم حقنه بمادة قاتلة وإن خمسة متهمين أخرجوا جثته من القنصلية بعد تجزئتها. وأضاف أن الصحفي المغدور قُتل بعد فشل جهود إعادته للمملكة. وقال إن القضية أحيلت للمحكمة مع استمرار التحقيقات.
وقد نفى الشلعان أي دور لولي العهد السعودي محمد بن سلمان في الجريمة.
وبشأن المستشار الملكي السابق سعود القحطاني، قال نائب النائب العام إنه كان من المتوقع أن يلتقي المجموعة التي تلقت أمرا بإعادة الصحفي جمال خاشقجي الذي قتل بعد فشل جهود التفاوض لإعادة خاشقجي.
وقال شلعان الشلعان إن القحطاني قد تم منعه من السفر وأنه سيبقى رهن التحقيق وأضاف أن القضية قد تم تحويلها إلى المحكمة بينما لا تزال التحقيقات مستمرة.