الأكاديمية النمساوية للطيران مشروع ريادي يدعمه صندوق سياسة التماسك الأوروبية... لماذا؟

في هذه الحلقة من برنامج "سمارت ريجنز" أو "المناطق الذكية" نتعرف على الأكاديمية النمساوية للطيران التي حظيت بدعم صندوق سياسة التماسك الأوروبية... تعرفوا على أسباب هذا الدعم...

ميكائيل غراوب يتحضر لمغادرة مطار فيينا متوجهاً الى اسبانيا. بدأ قيادة الطائرة أواخر آب/أغسطس بعد أن تدرب عليها في أكاديمية الطيران النمساوية. هذا المعهد حاز على دعم صندوق سياسة التماسك الاوروبية.

الطيران وملامسة الغيوم ورؤية الأرض من السماء أحلام راودته منذ الصغر. هذا ما يقوله الطيار ميكائيل غراوب "حين كنت في الرابعة عشرة من عمري، قمت برحلة الى تينيريف، خلال السفر، سُمِح لي دخول قمرة الطيار. رأيت فيها كل هذه المفاتيح. فقررت أن أصبح طياراً. فحين صرت في سن التاسعة عشرة بدأت دراستي في الطيران في أكاديمية الطيران النمساوية. وبعد سنتين من الدراسة ونصف سنة من التدريب حصلت على أول فرصة للعمل في أورووينغ فأنا سعيد جداً بما حققته".