شاهد: علماء في جنوب أفريقيا يحولون البول إلى طوب بيولوجي
في سابقة فريدة من نوعها تمكن علماء في مختبرات أبحاث المياه في جنوب أفريقيا من صناعة طوب بناء من نوع جديد أطلقوا عليه اسم "الطوب العضوي" (Bio-Bricks)، وهو مصنع بالكامل من البول البشري. في مشروع واعد يستعمل مواد بناء مستدامة وصديقة للبيئة.
وتحتاج صناعة قطعة الطوب (الطابوق) الواحدة لحوالي ثلاثين لتر من البول، وتستغرق مدة تتراوح بين ستة وثمانية أيام تتحول خلالها المواد العضوية والأملاح الموجودة في البول إلى بلورات قاسية تشبه بطبيعتها البنية العضوية لأصداف البحر، وتساعد قوالب خاصة بإعطائها شكل حجر الطوب المناسب.