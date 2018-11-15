إن كان السياح اعتادوا على طلب أعلى الطوابق في حجوزاتهم الفندقية للحصول على أفضل المناظر، فإن فندقاً جديداً فاخراً في الصين بات يقدم العكس تماماً.
شاهد: إقامة فاخرة في فندق صيني مع الأسماك في مغمورة بالكامل بالمياه
شاهد: إقامة فاخرة في فندق صيني مع الأسماك في مغمورة بالكامل بالمياه
فبعد عشر سنوات من أعمال البناء داخل محجر مهجور سابق على بعد 32 كم تقريباً من شنغهاي، أصبح إنتركونتيننتال شانغهاي واندرلاند، أول فندق في العالم يقام تحت مستوى الأرض، فاتحاً أبوابه أمام الراغبين بالإقامة الفاخرة والتمتع بسحر الإطلالة القادم من عشرات الأمتار من الأسفل.
يوفر هذا المنتجع الفاخر الفريد من نوعه 18 طابقاً، حيث يغوص في 91 متراً في المحجر، لعرض شلال مدمج رهيب في وسط المبنى. يمكن التمتع بروعته، بالإضافة إلى الإطلالات البانورامية على المنحدرات، من الشرفات الدائرية في الطوابق الـ 16 الأولى.
أيضاً على يورونيوز:
- الصين تبتكر "شمسا اصطناعية نظيفة" تفوق حرارتها حرارة الشمس بست مرات
- سفراء غربيون من 15 دولة يطلبون اجتماعا لبحث معاملة المسلمين في الصين
النوم مع الأسماك
أما في الطابقين السفليين، حيث يغرقان تماماً تحت الماء في حوض سمك يبلغ عمقه 10 أمتار، فتأخذك عبارة "النوم مع الأسماك" إلى مستوى جديد تماماً من السحر. فيما يمكن لأولئك الذين يبحثون عن إثارة إضافية، أن يجدوا ضالتهم أيضاً عبر ممارسة هواية القفز بالحبال وتسلق الصخور في المنتجع الفاخر.
الفندق أيضاً صديق للبيئة، ويخلق الطاقة الخاصة به باستخدام الطاقة الحرارية الأرضية والطاقة الشمسية، حيث يتم تغطية السطح الأرضي بالمساحات الخضراء، مع المزج بين المناظر الطبيعية المحيطة.
ويحتوي فندق إنتركونتيننتال شنغهاي على 337 غرفة وجناحاً..