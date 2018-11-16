دراسة: نمو مخ الرضع ربما لا يعتمد على النوم طوال الليل

تشير دراسة كندية إلى أنه لا يبدو أن الرضع الذين لا يحصلون على قسط واف من النوم خلال الليل معرضون لخطر الإصابة بمشاكل في النمو الإدراكي أو الحركي.

وتحديد متى يمكن تدريب الأطفال على النوم معظم ساعات الليل هي واحدة من المشاكل التي يواجهها الآباء الجدد فيما تشير أبحاث سابقة إلى أن عدم نيل قسط واف من النوم ربما يؤدي لعدد من مشاكل النمو لدى الأطفال.