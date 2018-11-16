على وقع غزة.. إسرائيل تتجه لانتخابات مبكرة والموعد يتحدد الأحد المقبل

أعلن مصدر مقرب من الائتلاف الحكومي في إسرائيل يوم الجمعة أن إسرائيل تتجه لإجراء انتخابات مبكرةللكنيست بعد فشل قادة الحكومة الائتلافية في التوصل لاتفاق بشأن مناصب وزارية ليبقى الغموض يسود مصير حكومة نتنياهو الذي سارع حزبه لنفي الخبر.
وصرح الناطق باسم حزب الليكود في بيان بأن وضْع حدٍّ لعمر الحكومة التي تعتبر أكثر الحكومات يمينية في تاريخ إسرائيل سيكون بمثابة خطأ تاريخي بنظر رئيس الوزراء على حد تعبير البيان.
وتوجد حكومة نتنياهو في أزمة منذ أن قرر وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان الخروج من الائتلاف الحكومي احتجاجا على التوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة بين حركة حماس وإسرائيل عبر وساطة مصرية.
وقد اجتمع نتنياهو الجمعة مع وزير التربية نفتالي بينيت أحد أقطاب الحكومة وزعيم حزب البيت اليهودي المتشدد وقد سبق هذا اللقاء إنذار خيّر فيه بينيت نتنياهو إما أن يقبل بتوليته حقيبة الدفاع أو ينسحبَ من الائتلاف ما يعني إسقاط الحكومة.
وقد نقل مصدر مقرب من حزب نفتالي بينيت أن الاجتماع قد خلص إلى اتفاق على أنه لم يعد هناك من معنى لهذه الحكومة بسبب تشبث كل طرف برأيه ورفضه تقديم تنازلات وقال إنه سيتم الاتفاق على تاريخ لهذه الانتخابات المبكرة أثناء اجتماع الأحد مع أقطاب الائتلاف بحسب المصدر الذي لم يكشف عن اسمه وهو ما نفاه الناطق باسم الليكود.