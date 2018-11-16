على وقع غزة.. اليمين الإسرائيلي ينقلب على حكومة اليمين

قال متحدث باسم حزب ليكود الذي يتزعمه رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، يوم الجمعة إن رئيس الوزراء سيتولى أيضا حقيبة الدفاع بعد استقالة وزير دفاعه هذا الأسبوع، مما يزيد التكهنات بشأن إجراء انتخابات مبكرة.

واجتمع نتنياهو يوم الجمعة مع شريك رئيسي في الائتلاف الحاكم، وهو زعيم حزب البيت اليهودي المتشدد، نفتالي بينيت، الذي سعى لشغل منصب وزير الدفاع لكن الاجتماع انتهى دون اتفاق.

وهزت استقالة أفيغدور ليبرمان، الأربعاء الماضي، احتجاجاً على وقف إطلاق النار مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة حكومة نتنياهو الائتلافية اليمينية.