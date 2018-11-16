يفخر سكان قرية صغيرة في شمال شرق الهند بالعيش في أنظف قرية في آسيا، حيث يتعلم الناس تنظيف شوارع بلدتهم والحفاظ على المساحات الخضراء منذ سن مبكرة.
شاهد: أنظف قرية في آسيا تقع في.. الهند صاحبة المرتبة الأولى عالميا في التلوث البيئي
شاهد: أنظف قرية في آسيا تقع في.. الهند صاحبة المرتبة الأولى عالميا في التلوث البيئي
وتجذب هذه القرية النظيفة، الموجودة في بلد نسبة التلوث فيه هي الأعلى في العالم بحسب موقع "Top Tens" الذي يعتمد في تصنيفه على تصويت الناس، من عشاق السياحة البيئية ما يقرب من ألف سائح يوميا.
وتبدأ مراسم التنظيف صباح كل يوم السبت في ماوليلونغ، بطريقة روتينية تقوم دوريات من المدارس تجمع المعلمين وتلاميذ يدرسون النظافة بنفس الطريقة التي يدرسون بها الرياضيات، وينظف الجميع المكان، صغارا وكبارا.
وكانت القرية قد دُمّرت في نهاية القرن التاسع عشر بسبب تفشي مرض الطاعون، وفرض المبشرون المسيحيون لاحقا قواعد نظافة صارمة للغاية استمرت لسنوات.
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