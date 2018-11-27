شاهد: نشطاء يتسلقون أكبر محطة للكهرباء في العالم إحتجاجا على التلوث

تسلق نشطاء من منظمة السلام الأخضر "جرينبيس" مدخنة طولها 180 مترا في محطة للكهرباء في بيلخاتوف بوسط بولندا اليوم الثلاثاء للإحتجاج على سياسات وارسو بشأن إستخدام الفحم قبل قمة للأمم المتحدة بشأن المناخ هذا الشهر.

وتسلق تسعة نشطاء سلما داخليا إلى قمة المدخنة في المحطة التي تعمل بالفحم الحجري والمملوكة لشركة الكهرباء البولندية التي تديرها الدولة.