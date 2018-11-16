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المكسيك

فيديو مصور بـ "الدرون" للجدار الفاصل بين كاليفورنيا والمكسيك

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فيديو مصور بـ "الدرون" للجدار الفاصل بين كاليفورنيا والمكسيك

فيديو مصور بـ "الدرون" للجدار الفاصل بين كاليفورنيا والمكسيك
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مقطع فيديو صُور بواسطة طائرة "درون" المسيرة عند الحدود الأمريكية – المكسيكية، في مدينة تيخوانا، حيث تم تشييد جدار يفصل البلدين، ويمتد هذا الجدار حتى داخل مياه المحيط الهادي.

الهدف من الجدار هو فصل تيخوانا عن سان دييغو في ولاية كاليفورنيا، بعد أن وصل مئات المهاجرين من أمريكا الوسطى إلى مدينة تيخوانا المكسيكية، بهدف الهجرة غير الشرعية إلى الولايات المتحدة.

وتسجل شرطة الحدود الأمريكية 100 طلب لجوء في اليوم فقط، فيما تزداد المخاوف من أن يضطر المهاجرون إلى الانتظار لأشهر حتى يحين دورهم في تقديم الطلبات.