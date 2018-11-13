قالت صحيفة واشنطن بوست الاثنين إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يفكر في إقالة وزيرة الأمن الداخلي كيرستن نيلسن خلال الأسابيع المقبلة بسبب أدائها "المحبط" في تنفيذ قوانين الهجرة بصرامة.
ترامب يفكر في إقالة وزيرة الأمن الداخلي كيرستن نيلسن بسبب ملف الهجرة
ترامب يفكر في إقالة وزيرة الأمن الداخلي كيرستن نيلسن بسبب ملف الهجرة
وذكرت الصحيفة الأمريكية نقلا عن خمسة مسؤولين سابقين وحاليين في البيت الأبيض أن "ترامب ألغى جولة مرتقبة مع نيلسن هذا الأسبوع لزيارة القوات الأمريكية على الحدود في جنوب تكساس وأخبر مساعديه خلال عطلة نهاية الأسبوع أنه يريد ذهابها في أقرب وقت ممكن". وتابعت الصحيفة نقلا عن نفس المسؤولين "تذمر الرئيس منذ عدة أشهر من أداء نيلسن الذي وصفه بـ "الباهت" في تطبيق قوانين الهجرة ويعتقد أنه يبحث عن بديل يمكنه تطبيق أفكاره السياسية بمزيد من البساطة."
وسبق وأن انتقد ترامب خلال اجتماع في مايو/ أيار المنصرم وزيرة الأمن الداخلي كيرستن نيلسن بعد أن ارتفع عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين دخلوا الولايات المتحدة عبر الحدود الجنوبية. وتحدثت الصحيفة عن مساءلة عنيفة اللهجة توجه بها ترامب إلى وزيرته "لماذا لا تملكين الحلول؟ كيف لا يزال هذا يحدث؟".
وقال مسؤول في وزارة الأمن الوطني تحدث لصحيفة واشنطن بوست بشرط عدم الكشف عن هويته إن ترامب بحاجة إلى ترشيح بديل لها يملك "خبرة في الفرع التنفيذي" لمساعدة الإدارة على العمل بسلاسة أكبر. وتابع المسؤول بقوله "سيكون هذا رابع وزير في غضون عامين".
وأضافت الصحيفة "شعر الزملاء السابقون الذين عملوا مع نيلسن بالدهشة عندما عينها ترامب على رأس وزارة الأمن الداخلي لأنها لم تقم أبدا بقيادة منظمة كبيرة. وسبق وأن شغلت نيلسن منصب مسؤولة الاستجابة لإدارة الكوارث في البيت الأبيض في إدارة الرئيس بوش، ثم تحولت إلى القطاع الخاص والأكاديمي كخبيرة في مجال الأمن الإلكتروني قبل أن تعود إلى وزارة الأمن الوطني لرئاسته.
وأشارت الصحيفة إلى أن ترامب قد بدأ بالفعل في التفكير في عدة مرشحين لخلافة نيلسن من بينهم كيفن مكاليانان، مفوض الجمارك وحماية الحدود الأمريكية، وديفيد بيكوسكي، مدير إدارة أمن النقل وكذلك كريس كوباك، كاتب دولة لولاية كانساس المعروف بسياسته المتشددة تجاه الهجرة.
ويأتي قرار ترامب بعد شنه حملة شرسة على الهجرة غير الشرعية في منتصف العام 2018 من خلال سلسلة من التغريدات هذه أهمها: