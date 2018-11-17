شارك نحو عشرة آلاف شخص في تظاهرة "فخر المثلية" في هونغ كونغ يوم أمس السبت. والتظاهرة صارت احتفالاً سنوياً تقام في عدّة مدن حول العالم، وهي فرصة للبعض للمطالبة بحقوق المثليين والمتحولين جنسياً والتعبير عن الحق بالاختلاف الجنسي.
شاهد: أمير هندي يشارك مع الآلاف في تظاهرة "فخر المثلية" في هونغ كونغ
شاهد: أمير هندي يشارك مع الآلاف في تظاهرة "فخر المثلية" في هونغ كونغ
وسجلت تظاهرة أمس في هونغ كونغ حضور أوّل أمير يعلن عن مثليته في العالم وهو الأمير الهندي مافندرا سنيغ غوهيل الذي قال "إنه جاء إلى التظاهرة ليشارك في احتفال الكرامة الإنسانية وليتعلّم من التجربة الناجحة في هونغ كونغ كي يحاول نقلها إلى مواطني الهند".
وتمنع بعض الدول إقامة هذه التظاهرات ولذا يجد بعض مواطنيها فرصة في المشاركة في احتفالات أخرى تقوم حول العالم.
وكانت هونغ كونغ، المدينة التابعة للصين الشعبية، والتي تتمتع باستقلالية خاصة، قد أجرت تعديلات دستورية تتيح لمّ شمل أسر زواج مثليّ، للأزواج التي يكون أحد أفرادها أجنبياً.
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في حالة خاصة جداً، حكمت محكمة عليا آنذاك لصالح بريطانية، وقضت بحقها في الحصول على تأشيرة دخول عائلية إلى هونغ كونغ لأنها متزوجة من بريطانية أخرى تعيش في المدنية منذ سنوات.
ولكن القانون في هونغ كونغ لا يعترف بالزواج المثلي حتى اليوم.
يذكر أخيراً أن هذه كانت السنة العاشرة التي تقام فيها مسيرة "فخر المثلية" في المدينة.