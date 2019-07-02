سعوديون يطلقون وسما لمقاطعة "محلات المثلية"

شهد موقع تويتر للتواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية انتشار وسم يدعو إلى مقاطعة ما سمي بـ "المحلات المثلية"، وهي المحلات التي تحمل رمز قوس قزح والتي يعتبر البعض أنها تدعم حقوق المثليين.

ووصلت عدد التغريدات بالوسم الجديد اكثر من 15 ألف تغريده ليصبح واحد من الوسوم الأكثر انتشارا في المملكة خلال الساعات الماضية.

ونشر بعض المغردين قوائم لمجموعة من المحلات والعلامات التجارية التي يتوجب مقاطعتها على غرار ريبوك، كالفن كلاين، نايكي، مايكل كورس، سيفورا، رالف لورين، أوربان دي كاي وغيرها.

ردود أفعال بعض المغردين جاء فيها نوع من التهكم على هذه المبادرة حيث قالت إحدى المغردات: "هذا مضحك للغاية بالنسبة لي لأني أعرف أن معظمكم مثلي الجنس سرا، وهذا يشبه الجحيم".

وأشار مغرد آخر إلى أن "تويتر يدعم المثلية الجنسية"، وبالتالي فالحل هو مقاطعة التطبيق. وأضاف المغرد الذي يدعى محمد قائلا: "سألغي حسابي آخر شخص حتى أتأكد أن المقاطعة نجحت والكل خرج من التطبيق ".

وتعدّ المملكة العربية السعودية من البلدان الأكثر محافظة حيث ترفض السماح بمثلية الجنس، وتعتبر أنها مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية. وقد رفضت منذ خمس سنوات قرار الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والذي يسمح بمثلية الجنس حيث طالبت الأمم المتحدة في أحد قراراتها بحماية مثليي الجنس من التمييز، واعتبارهم فئة من المجتمع، وحماية المثلية الجنسية، وقد رفضت السعودية ذلك إلى جانب بعض الدول.

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