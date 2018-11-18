ناشطات عاريات الصدر تخربن مسيرة فاشية مؤيدة لفرانكو

خربت ثلاث ناشطات عاريات الصدر ينتمين لجماعة نسائية اليوم الأحد 18 نوفمبر- تشرين الثاني مسيرة لإحياء ذكرى الدكتاتور الإسباني الراحل فرانسيسكو فرانكو الذي توفي يوم 20 نوفمبر تشرين الثاني من العام 1975.
واقتحمت الناشطات المسيرة وهن يهتفن "فاشية قانونية، وعار وطني" وهي العبارة التي كتبنها أيضا على صدورهن. وعلى الفور طرحهن مؤيدو فرانكو أرضا وركلوهن وبصقوا عليهن قبل أن تحول الشرطة بين الجانبين.
ونُظم الاحتجاج الموالي لفرانكو للدعوة لإلغاء قانون الذاكرة التاريخية الذي يعترف بضحايا طرفي الحرب الأهلية الإسبانية ويمنح حقوقا للضحايا وأحفادهم وللدكتاتورية الفاشية التي جاءت بعد فرانكو وأدانت نظامه رسميا.
وتظاهر المشاركون في المسيرة أيضا ضد خطط الحكومة الاشتراكية الجديدة لنقل رفات فرانكو من ضريح تموله الدولة وتحويل الضريح إلى مكان لتذكر الحرب ألأهلية بدلا من أن يكون مكانا لتمجيد الدكتاتورية.
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