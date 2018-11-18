الجيدو: البلغاري إيفانوف والبريطانية كونواي يسيطران في ثاني أيام جائزة لاهاي

نهائي منازلة أقل من 81 كيلوغراما رجال لحساب اليوم الثاني من جائزة لاهاي الكبرى للجيدو كان مثيرا للغاية، حيث ميزه حماس واثارة كبيرة بسبب تشجيعات الجماهير المحلية لصاحب الأرض فرانك دي ويت ضد البلغاري إيفايلو إيفانوف.
لكن المساندة الكبيرة لم تكن كافية للهولندي أمام قوة وصلابة إيفانوف، حيث كان أفضل رياضي في هذا اليوم، بعدما قام بتقنية جميلة على طريقة خابيريلي قادته للفوز وإحراز أول ميدالية ذهبية له في إحدى جوائز البطولة العالمية.
إيفايلو إيفانوف الذي لم يصدق ما يحدث له قال:" نعم أشعر أنني بحالة جيدة للغاية. انا سعيد ليس فقط لأنني فزت، بل لأن هذا الفوز سيكون بمثابة هدية لطفلي، سأعود للمنزل وأتدرب لألتحق ببطولة الأساتذة".
وفي وزن أقل من 63 كيلوغراما سيدات، السيطرة كانت من نصيب الصينية يونغ جونكسيا بعدما فازت في جميع المنازلات التصفوية بعد عمل أرضي جيد.
الصينية التي كانت أفضل منافسة لدى السيدات واجهت في النهائي البريطانية أليس شلسينجرو فازت عليها بعدما تمكنت من تحرير ساقيها وتثبيت رأس خصمها، محرزة بذلك اول تتويج لها منذ 3 سنوات.
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فيما كانت حركة وازاري كافية للروسي ميسا موشوغوف للقضاء على حظوظ خصمه الكوسوفي عقيل كجوكوفا في وزن أقل من 73 كيلوغراما لتحقيق الانتصار والصعود على منصة التتويج.
من جانبها حاملة برونزية الألعاب الأولمبية البريطانية سالي كونواي حصت معدن الذهب لبلدها على حساب الهولندية فان ديجك سان في وزن أقل من 70 كيلوغراما.
البريطانية سالي كونواي قالت:" لم أكن سعيدة لأنني حصلت على المركز الأول فقط، بل لأنني أظهرت مستوى قوي في جميع المنازلات، أعتقد أن الأشياء تسير في الطريق الصحيح. عندما أخوض المنافسات أقول دائما أنه كان بوسعي فعل المزيد، لذلك أحاول دائما تحليل الأمور والعمل على نقاط ضعفي عندما أعود إلى التدريب لتحسينها".
فيما كانت حركة " أو- غوروما"، هي أجمل حركة في منافسات هذا اليوم من منازلة الروسي دونيس لارتسيف أمام الهولندي سام فان ويستيند لحساب الدور الثالث في فئة أقل من 73 كيلوغراما.