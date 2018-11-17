الجيدو: اليابانية أوتسوجو تيرومي تفرض سيطرتها في اليوم الافتتاحي لجائزة لاهاي الكبرى

اليوم الأول من جائزة لاهاي الكبرى للجيدو تميز بمنازلات قوية وكان شاهدا على تتويج 5 دول بالميدالية الذهبية.

الجورجي فازا مارغفيلاشفيلي كان أفضل منافس في هذا اليوم لدى الرجال في وزن أقل من 66 كيلوغراما، عقب فوزه بالطريقة والأداء على حساب المولدوفي دونيس فيرو عن طريق أيبون في الدور نصف النهائي. في حين كانت المنازلة النهائية التي جمعته لأول مرة بالإسرائيلي باروش شمايلوف المصنف خامس عالميا متكافئة. لكن كلمة الحسم كانت للجورجي، حيث حصد معدن الذهب للمرة الثالثة في الجوائز الكبرى لحساب البطولة العالمية.