الجيدو: اليابانية أوتسوجو تيرومي تفرض سيطرتها في اليوم الافتتاحي لجائزة لاهاي الكبرى

اليوم الأول من جائزة لاهاي الكبرى للجيدو تميز بمنازلات قوية وكان شاهدا على تتويج 5 دول بالميدالية الذهبية.
الجورجي فازا مارغفيلاشفيلي كان أفضل منافس في هذا اليوم لدى الرجال في وزن أقل من 66 كيلوغراما، عقب فوزه بالطريقة والأداء على حساب المولدوفي دونيس فيرو عن طريق أيبون في الدور نصف النهائي. في حين كانت المنازلة النهائية التي جمعته لأول مرة بالإسرائيلي باروش شمايلوف المصنف خامس عالميا متكافئة. لكن كلمة الحسم كانت للجورجي، حيث حصد معدن الذهب للمرة الثالثة في الجوائز الكبرى لحساب البطولة العالمية.
مارغفيلاشفيلي قال عن المنازلة: "هذه هي أول منازلة لي ضد شمايلوف، إنه خصم قوي جداً. أنا سعيد للغاية لأنني تمكنت من التغلب عليه. بعد هذا الفوز، أود حقاً الفوز ببطولة غراند سلام لأوساكا، هذا هو حلمي لأن الانتصار فيها صعب للغاية، لأنك عندما تقاتل في اليابان تعرف جيدا أن أربعة محاربين ينتظرون هزيمتك".
ولدي السيدات اليابانية أوتسوجي تيرومي المصنفة 163 عالميا هي من خطفت الأضواء في فئة أقل من 57 كيلوغراما، حيث أثبتت للجميع أن وجودها في هذا المركز مجرد عدد فقط، عقب حصولها على الميدالية الأكثر لمعانا في أول ظهور لها في دورات البطولة العالمية.
فبعد مشوار ناجح خلال المنازلات التصفوية، واجهت في النهائي الصينية لي تونغجوان وفازت عليها بعد قيامها بتقنية كوشي غوروما. وبدى تأثر كبير على اليابانية أثناء صعودها على من منصة التتويج.
أوتسوجو تيريمي قالت: "أعتبر منازلتي ضد الفرنسية غنيتو هي أصعب مواجهة خضتها في هذا اليوم، لأنها تطلبت مني مجهودات كبيرة ولأنها كانت طويلة ولم تحسم إلا خلال النتيجة الذهبية، لذلك كنت بحاجة لمجهودات أكبر خلال النهائي".
اقرأ المزيد:
الجيدو: الكوسوفو تحتل صدارة الترتيب في جائزة طشقند لدى السيدات وأذربيجان لدى الرجال
جيدو: روسيا تتألق في ختام بطولة "غراند سلام" أبوظبي
الفريق المنغولي الذي يعتبر من أقوى المنتخبات في هذه الرياضة، حاز على الميدالية 21 بعد فوز داشدافا امارتوفشين في وزن أقل من 60 كيلوغراما.
البلجيكة شارلين فان سنيك كانت من بين المحظوظات في جائزة لاهاي عقب تتويجها بالميدالية التاسعة في مسيرتها في وزن أقل من 52 كيلوغراما.
الهولندية مارينا شيرنياك بدورها هي من اعتلت منصة التتويج في أقل من 48 كيلوغراما على حساب الصينية زيونغ ياوو بفضل حركة "كو- سوتو- غيك".
فيما كانت أجمل وأفضل حركة في هذا اليوم هي حركة "يوشي- ماتا" التي قامت الهولندية مارغريت بيرغستا خلال منازلتها الافتتاحية في وزن أقل من 57 كيلوغراما.