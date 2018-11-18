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كرة المضرب: دجوكوفيتش يتلقى صفعة على يد زفيريف في بطولة لندن الختامية

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كرة المضرب: دجوكوفيتش يتلقى صفعة على يد زفيريف في بطولة لندن الختامية

كرة المضرب: دجوكوفيتش يتلقى صفعة على يد زفيريف في بطولة لندن الختامية
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أحرزالألماني الكسندرزفيريف أول أكبر لقب له في مسيرته الاحترافية بعد تتويجه بلقب البطولة الختامية لموسم كرة المضرب التي جرت فعالياتها في العاصمة البريطانية لندن.

الألماني أطاح في النهائي بالصربي نوفاك دجوكوفيتش المصنف الأول عالميا عقب الفوز عليه بواقع مجموعتين نظيفتين (6-4) و (6-3) بعد ساعة و21 دقيقة.

وفشل دجوكوفيتش في معادلة الرقم القياسي للسويسري روجيه فيدرر الذي يعد أكثر اللاعبين تتويجا باللقب بواقع 6 مرات.

وسبق لزفيريف التتويج من قبل بثلاثة ألقاب في فئة الأساتذة، قبل الفوز بلقب هذه البطولة في مشاركته الثانية بعدما ودع دورة لندن من دور المجموعات الموسم الماضي.

وحرم زفيريف الذي بات ثالث ألماني يحرز لقب البطولة الختامية بعد مايكل ستيتش وبوريس بيكر نظيره الصربي من أن يصبح أكبر لاعب يتوج بلقب البطولة في التاريخ.