خرج مئات العراقيين في مدينة البصرة في جنازة رجل الدين وسام الغراوي، الذي قتل خارج منزله على يد مجهولين في وقت متأخر من يوم أمس.
وكان الغراوي قد طلب أن يحمل المتظاهرون السلاح بسبب الخدمات العامة السيئة في المدينة.
شاهد: تشييع جثمان رجل الدين العراقي وسام الغراوي بعد اغتياله من قبل مجهولين
خرج مئات العراقيين في مدينة البصرة في جنازة رجل الدين وسام الغراوي، الذي قتل خارج منزله على يد مجهولين في وقت متأخر من يوم أمس.
وكان الغراوي قد طلب أن يحمل المتظاهرون السلاح بسبب الخدمات العامة السيئة في المدينة.
وقد لمع الغراوي في المظاهرات التي خرجت في الأشهر الأخيرة مطالبة بمياه نظيفة وكهرباء دون انقطاع.
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الناشط المدني مهند الغراوي تساءل عن دور قائد الشرطة في البصرة، وعن دوره في وقف الميليشيات التي تقتل الشباب والمثقفين، وقال:"أطالب باسمي واسم القبائل الكشف عن الحقيقة وعن القتلة، وأن يسلموا إلى العدالة، البصرة تزف شهداءها يوميا".، وأضاف:"لماذا قتل وسام الغراوي؟ لأنه طالب بمياه نظيفة وفرص عمل للعاطلين، هل هذا هو الثمن الذي يدفعه لدفاعه عن بلاده".
وبحسب شرطة البصرة فقد قتل الغراوي برصاص مهاجمين مجهولين أمام منزله.
يذكر أن محافظة البصرة تنتج أكثر من 90% من صادرات العراق النفطية، لكنها تعاني من انقطاع التيار الكهربائي ومن مياه الشرب الملوثة.