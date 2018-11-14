قائد حرب العراق الجنرال جون أبي زيد مرشح ترامب لمنصب سفير أمريكا في السعودية

رشح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجنرال المتقاعد جون أبي زيد سفيرا لدى السعودية في وقت تواجه واشنطن ضغوطا للرد على مقتل الصحفي جمال خاشقجي داخل قنصلية المملكة باسطنبول.

وقال البيت الأبيض أن ترامب اختار أبي زيد، الذي كان قائدا للقيادة المركزية الأمريكية خلال حرب العراق لكي يكون سفير واشنطن في الرياض. ويتعين أن يؤكد مجلس الشيوخ ترشيح أبي زيد.

وبالإضافة إلى فضيحة مقتل خاشقجي، تواجه واشنطن انتقادات أيضا من النواب الأمريكيين بسبب دعمها لتدخل السعودية في الحرب الأهلية باليمن.

والولايات المتحدة ليس لها سفير في السعودية منذ تولي ترامب السلطة في يناير كانون الثاني 2017.