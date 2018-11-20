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العراق

الجيش العراقي يشن ضربات جوية ضد تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا

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الجيش العراقي يشن ضربات جوية ضد تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا

الجيش العراقي يشن ضربات جوية ضد تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا
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U.S. Marine Corps
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قال الجيش العراقي في بيان له إنه قام بشن ضربات جوية على تنظيم ما يسمى بالدولة الإسلامية داخل سوريا الثلاثاء. وأضاف البيان "نفذت طائرات إف-16 العراقية اليوم ضربات جوية داخل الأراضي السورية وفق معلومات استخباراتية دقيقة من مديرية الاستخبارات ومكافحة الإرهاب/خلية الصقور الاستخباراتية".

وتابع "أسفرت هذه العملية الناجحة عن دك مستودع للأسلحة يعود لما تسمى ولاية الفاروق بداخله 10 إرهابيين وصواريخ ومتفجرات تابعة لعصابات داعش في منطقة السوسة كما نفذت في الوقت ذاته ضربة موجعة أخرى في منطقة الباغور على هدف عبارة عن مقر لما يسمى فيلق الفاروق بداخله 30 إرهابيا وقاذفات وصواريخ وبنادق مختلفة".

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