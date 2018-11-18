مظاهرات سلوفاكيا: روبرت فيتسو ما زال يتحكّم بخيوط اللعبة السياسية

خرج آلاف المتظاهرين يوم الجمعة إلى شوارع العاصمة في سلوفاكيا مطالبين رئيس الحكومة السابق، روبرت فيتسو، بالتوقف عن مهاجمة الإعلام والمجتمع المدني.

وأجبر فيتسو على تقديم استقالته تحت ضغط الشارع منذ نحو ثمانية أشهر بعد مقتل صحفي، وبدء مظاهرات كبيرة في مارس – آذار الماضي.

ولكن فيتسو لا يزال رئيس الحزب الحاكم في سلوفاكيا (حزب سْمِر) ويقول المتظاهرون إنه ما زال يدير دفة سياسات الحكومة في البلاد.