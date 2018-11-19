سجل ليبرون جيمس المنتقل حديثاً إلى لوس أنجليس ليكرز 51 نقطة في أعلى رصيد للاعب هذا الموسم خلال فوز فريقه 113-97 على ميامي هيت في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين يوم الأحد.
ليبرون جيمس يسجل 51 نقطة في فوز ليكرز على ميامي هيت
ليبرون جيمس يسجل 51 نقطة في فوز ليكرز على ميامي هيت
وأضاف جيمس، الذي حقق أربعة ألقاب للقسم الشرقي ولقبين بدوري المحترفين خلال أربع سنوات مع هيت، لرصيده ثلاث تمريرات حاسمة واستحوذ على ثماني كرات مرتدة.
وأحرز جيمس 19 نقطة في الربع الأول و28 نقطة في الشوط الأول وإجمالي 42 نقطة خلال ثلاثة أرباع ليقود ليكرز لتحقيق انتصاره الخامس في آخر ست مباريات.
وسجل وين الينجتون 19 نقطة لفريق هيت وأضاف زميله تايلر جونسون 17 نقطة دون تجنب الهزيمة في غياب المصاب جوران دراجيتش صاحب أكثر تمريرات حاسمة بالفريق وثاني أكثر لاعب تسجيلا للنقاط.
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