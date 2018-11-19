مشروع "مون" الجديد لتشخيص مبكر للأمراض العصبية والضمور البُقَعي الذي يصيب العين

الزميل في "يورونيوز" جوليان لوبيز غوميز الذي يقوم ببرنامج "فوتوريس" أو "المستقبل"، وصل الى العاصمة النمساوية، فيينا، حيث أهم مستشفيات ذلك البلد في تشخيص ومعالجة أمراض العين.

وفي ذلك المستشفى يعرفنا عن قرب على تكنولوجيا متطورة لتشخيص أمراض العين وخاصة منها مرض الضمور البُقَعي المرتبط بالسن، وغيرها من الامراض التنكسية التي تصيب الجهاز العصبي وتتسبب بأمراض عدة من بينها مرض الالزهايمر.

باربيل لانغر، هي طبيبة نفسية في العقد الثامن من العمر، تعاني من تدهور في نظرها مع ضبابية في الرؤية المركزية. وبعد الكشف على حالة عينيها تبين أنها مصابة بالضمور البُقعي.