الحزن يخيم على مواقع التواصل الاجتماعي بعد إعلان سيلين ديون إصابتها بـ"متلازمة عصبية نادرة"

أثار إعلان المغنية العالمية سيلين ديون، يوم الخميس، في مقطع مصور نشرته عبر إنستغرام، إصابتها بـ"متلازمة عصبية نادرة جداً"، أجبرتها مرة أخرى على إرجاء حفلات كان مقرراً أن تحييها في أوروبا ضمن جولتها العالمية "كاريدج وورلد تور"، موجة هائلة من ردود الأفعال الداعمة.

وأوضحت النجمة المتحدرة من مقاطعة كيبيك الكندية في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها، أنها تعاني "مشاكل صحية منذ مدة طويلة". وقالت "شُخّصت حديثاً بمرض عصبي نادر جداً هو متلازمة الشخص المتيبس".

وفي تغريدة نشرتها عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر، كتبت الفنانة اللبنانية إليسا، باللغة الفرنسية "أنا حقا حزينة، تشجعي أيتها الأسطورة.. كل صلواتي ودعمي لك سيدة الموسيقى والثقافة.. أنا منهارة بسبب الفيديو".

وعلقت الإعلامية إيمان إبراهيم عبر تويتر قائلة: "سيلين ديون في هذا الفيديو تعلن اصابتها بمرض عصبي نادر يصيب شخصا من كل مليون لا يعرف عنه الأطباء الكثير.. تجد صعوبة في المشي وأحيانا تعجز عن استخدام حبالها الصوتية.. هذا الفيديو يدمي القلب لا شهرة ولا مال ولا أضواء.. الصحة أولا".

بدورها، قالت الصحفية اللبنانية رنا أسطيح عبر تويتر "شو صعب تشوف الصوت الجبّار اللي ما عصيت عليه ولا نوتة، مخنوق وموجوع ويمكن خايف. سيلين ديون كشفت قدّام الملايين اليوم معاناتها من مرض عصبي نادر بيأثّر على كل عضلة بجسمها ويمكن يمنعها ترجع توقف عالمسرح وتغنّي. وعلى قد ما كانت مصرّة تحبس دموعها على قد ما نحنا بكينا".

وبسبب هذا المرض الذي يُترجم بتصلّب تدريجي للعضلات، أصبحت سيلين ديون تعاني صعوبات في المشي، فيما منعها الاضطراب أيضاً من "استخدام أوتارها الصوتية" بالطريقة التي ترغبها، بحسب المغنية.

وأضافت "يحزنني كثيراً أن أضطر لإعلامكم اليوم أنني لن أكون مستعدة لإكمال جولتي في أوروبا خلال شباط/فبراير"، مؤكدةً أنّ "فريقاً ممتازاً من الأطباء" يعتني بحالتها الصحية.

وكان مقرراً أن تستأنف ديون الجولة الأوروبية في نهاية شباط/فبراير من جمهورية التشيك.

وأحيت ديون أول 52 حفلة من الجولة قبل انتشار جائحة كوفيد-19 في أوائل 2020. ثم أعلنت النجمة الكندية في كانون الثاني/يناير الفائت إلغاء حفلاتها في أميركا الشمالية ضمن هذه الجولة بسبب معاناتها مشاكل صحية.