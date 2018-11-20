الشرطة الاسترالية تعتقل ثلاثة رجال خططوا لشن هجوم جماعي

قالت الشرطة الاسترالية يوم الثلاثاء إنها اعتقلت ثلاثة رجال، يشتبه في أنهم كانوا يعدون لشن هجوم يستهدف الجمهور في ملبورن، بعد أقل من أسبوعين على قيام رجل بقتل شخص في ثاني كبرى مدن استراليا، في هجوم وصفته الشرطة بأنه عمل إرهابي.

وقالت الشرطة إن الرجال الثلاثة وأعمارهم 30 و26 و21 عاما اعتقلوا، بعد الاشتباه في سعيهم للحصول على بنادق آلية لتنفيذ الهجوم. وجميعهم مواطنون استراليون ألغيت جوازات سفرهم في وقت سابق هذا العام.

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وقال غراهام آشتون رئيس شرطة فيكتوريا للصحفيين: "لدينا الآن أدلة كافية للتحرك فيما يتصل بمنع هجوم إرهابي". وقالت الشرطة إن المشتبه بهم لم يتخذوا قرارا بشأن الموقع الذي كانوا يعتزمون مهاجمته لكنهم يعتقدون أن الهجوم كان وشيكا. وقال آشتون: "من المؤكد أنهم كانوا يتطلعون إلى مكان للتجمع حيث ستكون فيه حشود"، وتابع قائلا: "كانوا يحاولون التركيز على محاولة أن يكون مكانا يمكنهم أن يقتلوا فيه أكبر عدد ممكن من الناس". وقالت الشرطة إنها تعتقد أن الاعتقالات أبطلت أي تهديد من المجموعة.

ورفعت استراليا، وهي حليف قوي للولايات المتحدة وأرسلت قوات إلى أفغانستان والعراق، منذ عام 2014 حالة التأهب من هجوم يشنه متشددون محليون، عائدون من القتال في الشرق الأوسط أو من قبل مؤيدين لهم.

وقالت الشرطة إن الرجال الثلاثة كانوا معروفين للسلطات وألغيت جوازات السفر الخاصة بهم، بسبب مخاوف من أنهم سيسافرون إلى منطقة للصراع في الخارج.

وجاءت الاعتقالات بعد أقل من أسبوعين، من إشعال رجل النار في شاحنة صغيرة محملة بإسطوانات الغاز في وسط ملبورن، وطعن ثلاثة أشخاص ليقتل أحدهم قبل أن تطلق الشرطة النار عليه. وقالت الشرطة يوم الثلاثاء إن الرجال الثلاثة يستلهمون فكر تنظيم داعش، ولم يتلقوا توجيهات من الجماعة المتشددة.