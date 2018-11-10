قالت الشرطة الاسترالية يوم السبت إن الرجل الذي قتل شخصا في هجوم إرهابي في ملبورن معروف لدى السلطات.
استراليا: هجوم ملبورن مرتبط بتنظيم الدولة بـ"الإلهام" والمنفذ معروف لدى السلطات
استراليا: هجوم ملبورن مرتبط بتنظيم الدولة بـ"الإلهام" والمنفذ معروف لدى السلطات
وأشعل رجل صومالي المولد النار في شاحنة صغيرة محملة باسطوانات غاز في وسط ملبورن أمس الجمعة وقتل شخصا طعنا وأصاب اثنين آخرين قبل أن تقتله الشرطة بالرصاص.
وقالت الشرطة إن الهجوم مرتبط بتنظيم الدولة الإسلامية.
ورداً على سؤال لأحد الصحفيين بشأن صلة الهجوم بالدولة الإسلامية، قال ايان مكارتني نائب رئيس الشرطة الاتحادية الاسترالية "هناك صلات بالدولة الإسلامية". كانت الدولة الإسلامية أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم.
وقال مكارتني لاحقاً إن الصلة متعلقة بالإلهام وليس الاتصال المباشر.
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