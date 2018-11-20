"إنستغرام" بصدد القضاء على المتابعين الوهميين

قالت منصة "إنستغرام" الاجتماعية، الاثنين، إنها ستبدأ في إزالة الإعجابات والمتابعين والتعليقات من الحسابات التي تستخدم تطبيقات تابعة لجهات خارجية كطريقة لتزيد من شعبيتها.

وسيحصل الأشخاص الذين يستخدمون هذه التطبيقات على تحذير يسمح لهم بمعرفة أن نشاطهم الاصطناعي على المنصة قد تمت إزالته، حسبما ذكرت إنستاغرام في بيان عبر مدونتها الخاصة.

كما ستطلب إنستغرام من هؤلاء المستخدمين تغيير كلمات المرور الخاصة بهم، والتي تمت مشاركتها مع تطبيقات الطرف الثالث، من أجل تأمين حساباتهم.