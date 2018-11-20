المغرب والبرتغال يسعيان لإقامة شبكة ربط كهربائي بين البلدين

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قال مسؤول برتغالي يوم الاثنين إن البرتغال والمغرب سيدعوان إلى التقدم بعروض لمد كابل كهربائي تحت الماء يربط البلدين بعد اكتمال دراسات الجدوى والدراسات الفنية أوائل 2019.