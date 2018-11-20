المغرب: إطلاق ثاني قمر صناعي "محمد السادس ب"

يستعد المغرب لإطلاق ثاني قمر صناعي ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء في حدود الساعة 2:42 بتوقيت باريس من قاعدة كورو في غويانا الفرنسية، وفقا لما ذكرته مجموعة أريان سبايس على موقعها الرسمي.

ويعد القمر الصناعي محمد السادس-ب، قمرا مكملا للقمر الصناعي للمراقبة محمد السادس-أ، الذي تم إطلاقه في المدار في 7 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017 من نفس القاعدة.

القمر الصناعي محمد السادس ب الذي صنعته شركة تاليس وإيرباص الفرنسية سيستخدم في المقام الأول لرسم الخرائط والمسح والتنمية الإقليمية والرصد الزراعي والوقاية من الكوارث وإدارتها والرصد البيئي والتصحر وكذلك مراقبة الحدود والسواحل.