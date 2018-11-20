العثور على مخلفات للبلاستيك في معدة حوت نافق في إندونيسيا

قال مسؤولون في متنزه وطني بإندونيسيا يوم الثلاثاء إنهم عثروا على نحو ستة كيلوغرامات من مخلفات البلاستيك من بينها 115 كوبا في معدة حوت نافق من فصيلة العنبر.

وقال متنزه واكاتوبي الوطني في بيان إن السلطات عثرت على الحوت الذي يبلغ طوله 9.5 متر في مياه قريبة من جزيرة كابوتا وهي جزء من المتنزه الذي يقع جنوب شرقي سولاويسي.

ويشتهر المتنزه بين الغواصين بسبب الشعاب المرجانية الممتدة على مساحة كبيرة فيه وتنوع الحياة البحرية.

ولم يتبين سبب نفوق الحوت لكن مسؤولي الحديقة عثروا على زجاجات وأكياس وأحذية من البلاستيك وحقيبة بها أكثر من ألف قطعة خيط في معدة الحوت.

إقرأ أيضاً:

غرينبيس تتهم بيبسي وكوكا كولا ونستله بأنهم أكبر مصدر تلوث بالبلاستيك

روسيا تحاول الكشف عن لغز نفوق أطنان من أسماك الرنجة بالقرب من سواحلها

شاهد "فليب فلوبي": مركب شراعي مصنوع بالكامل من بلاستيك معاد تدويره

وفي يونيو حزيران، أثار العثور على 80 قطعة من مخلفات البلاستيك في معدة حوت نافق في تايلاند اهتماما محليا لكن الاهتمام بالموضوع في الخارج كان أكبر.

وذكر تقرير أجرته مؤسسة (أوشن كونسيرفانسي) ومركز ماكينزي للأعمال والبيئة عام 2015 أن خمس دول آسيوية هي الصين وإندونيسيا والفلبين وفيتنام وتايلاند مسؤولة عما يصل إلى 60 بالمئة من مخلفات البلاستيك التي ينتهي بها الحال في المحيطات.

وأفاد التقرير الذي يدرس سوء تعامل سكان المناطق الساحلية مع مخلفات البلاستيك في 192 دولة بأن إندونيسيا تحتل المركز الثاني بعد الصين. وتعهدت إندونيسيا بتخصيص مليار دولار سنويا لخفض مخلفات البلاستيك في المياه بنسبة 70 بالمئة بحلول عام 2025.