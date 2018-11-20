مبيعات بقيمة 2.6 مليون دولار في أول مزاد للساعات الفاخرة بالشرق الأوسط

أقامت دار سوذيبز أول مزاد لها للساعات الفاخرة في الشرق الأوسط حيث حققت مبيعات بقيمة 2.6 مليون دولار حصيلة بيع 121 قطعة.

وقال سام هاينز المدير العالمي لقسم الساعات في سوذبيز "هذه المنطقة تشهد نموا على مدى آخر خمس إلى عشر سنوات. وعدد متزايد من أكبر هواة الاقتناء في العالم موجودون هنا".

وقد أقامت دار كريستيز مزادا للساعات في دبي في مارس آذار الماضي.

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وكانت أغلى المبيعات سعرا مساء الاثنين ساعة يد من شوبارد مصنوعة من الذهب الأبيض والألماس والياقوت الأزرق وبيعت بأكثر من 200 ألف دولار.

وقال مشتر محتمل مقره دبي "أصبحت الأسعار غير منطقية إلى حد ما"، مشيرا إلى مزادات أخرى تضررت جراء المغالاة في الأسعار.

ويقول هاينز إن زيادة المعرفة والمعلومات من شأنها التصدي للمغالاة في الأسعار "وهذا في مصلحة السوق حتى لا يسخن أكثر من اللازم وينفجر".